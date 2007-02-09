Малком во втором матче подряд выйдет в старте «Зенита». До этого он не играл с августа

Полузащитник Малком выйдет в стартовом составе на товарищеский матч против .

Состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, , Дриусси, Дзюба, Азмун.

Малком во втором матче подряд выйдет в старте «Зенита». Ранее он с первых сыграл в товарищеской встрече против грузинского «Сабуртало» (4:0).

До этого Малком не выступал с августа из-за травмы. Тогда он провел 19 минут против «Краснодара» (1:1) и сыграл 45 минут в матче против «Динамо» (2:0).

В летнее трансферное окно Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны».

Вы сможете посмотреть матч между «Зенитом» и ЦСКА в прямом эфире на Sports.ru. Начало игры – в 15:00 по московскому времени.