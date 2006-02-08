Доменико Тедеско: «У «Спартака» сейчас нет стартового состава. Мы еще в середине пути»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги Кубка Париматч Премьер.
– Мы хорошо поработали на этом сборе. Все было плотно и интенсивно, и я сейчас говорю не только о матчах турнира, но и обо всем сборе. Но мы еще в середине пути, ничего не окончено, впереди много работы.
– Вы задействовали здесь так много игроков, что мы толком не поняли, кто сейчас входит в основной состав. Почему так?
– В первую очередь потому, что у «Спартака» сейчас нет стартового состава! Это главная причина. Вторая – тренировались все и играть должны были тоже все.
– Бакаев выглядел мощнее остальных, но сам себя отказывается называть лидером. А вы что о нем скажете?
– Послушайте, я не хочу говорить о конкретных игроках после этого матча. Все поработали так, как и должны были. Если брать матч с «Партизаном», мне и в первом тайме понравились некоторые моменты, хотя счет был не в нашу пользу.
– Например?
– Компактность.
– В прошлом нашем интервью вы сказали, что «Спартак» готов на минус 20 процентов. Понятно, что это отчасти была шутка.
– А я не шутил. Мы действительно были в таком состоянии! Очень устали на том сборе, поэтому я и сказал «минус 20».
Сейчас нам лучше. Точных цифр не назову, но впереди у нас еще целый сбор в Сочи, после которого должны подойти в полной готовности к 29 февраля.
– Главная задача на этот сбор?
– Пока что надо проанализировать три катарских матча. Посмотреть, кто в каком состоянии, кто сколько выдерживает.
Когда получим все данные и систематизируем их, то скорректируем и программу на сочинский сбор. На что надо сделать упор, что тренировать. Вот как-то так, – сказал Тедеско.
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