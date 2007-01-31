Тедеско о Соболеве: «Спартак» нуждается в нападающем такого плана»

Главный тренер Доменико Тедеско высказался о форварде Александре Соболеве, которого московский клуб арендовал у «Крыльев Советов».

«Это правда, что Соболев понравился мне в матче «Крыльев Советов» против «Спартака». Мы следили за ним пристально после этого, и появилась идея его приобрести.

Мы нуждаемся в нем на 100%, нуждаемся в нападающем такого плана. Я благодарен Томасу Цорну, который смог приобрести его для нас, он сделал хорошую работу.

Я не хочу сказать, что наши другие нападающие плохие, у нас все игроки хорошие. Футбол – не театр одного актера, а командная игра», – заявил Тедеско.

Соболев отлично подходит Тедеско. Как и Конте, он обожает больших нападающих