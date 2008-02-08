Зоран Тошич: «Спартак» был намного лучше, когда я играл за ЦСКА. Уровень РПЛ не такой, как 3-4 года назад»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич прокомментировал поражение от (2:3) на Кубке Париматч Премьер.

– Сегодня получилась жесткая игра, как дерби. Натхо вообще удалили. Ощущалось ли, что это действительно принципиальное противостояние?

– Сначала мы думали, что будет товарищеская игра, и так и должно быть, но, к сожалению, такие ошибки недопустимы. Потому что такой турнир, на таком хорошем уровне, все просто топ. И никто вообще не понимает, как можно таких людей [судей] поставить. Это нам вообще непонятно.

Поэтому, мне кажется, была такая реакция у наших тренеров, и у Натхо, и у других футболистов. Я это не оправдываю, просто такое тоже недопустимо [со стороны судей]. В такой игре невозможно скрыть свои эмоции.

Жалко, что так получилось. Надо было играть до конца. Мне кажется, что в первом тайме показал хороший уровень футбола. Жалко, что все так закончилось.

– Был диалог с судьей на поле? Вы что-то ему говорили? Какие ошибки?

– Постоянно ему говорили. Мне кажется, что судья не соответствует уровню турнира. Просто неважно, что ему скажешь, он сделает по-своему. Было много ошибок, и это недопустимо.

– Что сказал в перерыве Милошевич, которого тоже удалили?

– Саво такой эмоциональный. Он нам тоже всегда рассказывает, что не нужно разговаривать с судьей, надо просто играть в футбол. Но бывают такие моменты, когда ты не можешь промолчать и пройти мимо, если допускаются такие ошибки.

Он и сам знает, что, наверное, совершил не лучший свой поступок. Бывает и такое.

– Можешь сравнить тот «Спартак», который был, когда ты играл за ЦСКА, и тот, который сейчас? Какой сильнее?

– Думаю, «Спартак», когда я играл, был намного лучше. Мне кажется, уровень чемпионата России не такой хороший, как был года три-четыре назад.

– Одного человека можешь выделить из этого состава «Спартака»?

– Бакаев? Да, во втором тайме он играл неплохо. Но никого не могу выделить, чтобы сказать, что он творил что-то такое, – сказал Тошич.

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