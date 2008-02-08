Зелимхан Бакаев: «Если я и лидер «Спартака», то плохой. На десятом месте идем»

Полузащитник Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, считает ли он себя лидером клуба.

– Давайте не будем спешить, подождем немножко – много работы предстоит. Я не лидер. Если лидер, то плохой – на десятом месте команда идет.

– Вы сегодня больше слева играли.

– Мне без разницы. В прошлом матче вообще играл в нападении. Куда тренер ставит, там и готов играть. Для меня всегда было важно просто играть.

– После победы вы с Джикией понесли трофей к детям. Почему так решили?

– Болельщики перед этим попросили. Мы пошли, потому что они нас сегодня поддерживали, и это наша общая победа. Мы порадовались в кругу команды, а потом надо было всем вместе порадоваться. Футболки тоже многие дали, в этом ничего такого нет, – сказал Бакаев.

«Спартак» в 19 турах РПЛ набрал 22 очка.

Этой зимой «Спартак» удивительный. Все спокойно, никаких истерик из-за Бакаева, тихий переход Соболева