Зидан недоволен работой Бэйла на тренировках

Главного тренера Зинедина Зидана не устраивает то, как вингер клуба тренируется, сообщает Marca.

Французский специалист считает, что валлиец после восстановления от травмы лодыжки работает недостаточно усердно.

Бэйл не играл за «Реал» с 22 января и пропустил уже 4 матча.

При этом Зидан не списывает Бэйла со счетов и может вернуть его в состав, если игрок пересмотрит свое отношение к занятиям.

Агент Бэйла: «Гарет будет в «Реале» еще минимум два года. У него с Зиданом прекрасные отношения»