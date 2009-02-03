Агент Бэйла: «Гарет недоступен для большинства клубов и счастлив в «Реале»

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, опроверг слухи о том, что его клиент мог вернуться в во время зимнего трансферного окна.

«Нет. Леви мог прилетать в Мадрид, но говорить о том, правда ли это, – не мое дело.

Гарет очень счастлив в «Реале». И давайте будем реалистами: для большинства клубов он недоступен с финансовой точки зрения.

Очень легко говорить: «Брось деньги, переходи в другой клуб и играй там», – но дело не только в зарплате. Это касается его образа жизни и его детей, которые выросли в Мадриде.

Я не думаю, что это [возвращение в «Тоттенхэм»] возможно, нет. Бэйл находится в очень удачной ситуации. Когда его контракт подойдет к концу, он обсудит ситуацию со мной и своей семьей и решит, что хочет делать дальше», – сказал Барнетт.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В текущем сезоне он провел за мадридский клуб 12 матчей в , забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Агента Бэйла называют самым успешным в мире. Он привел Леннокса Льюиса в профи, а сейчас с Гаретом качает деньги из «Реала»