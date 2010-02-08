Агент Бэйла о его уходе со стадиона: «Что в этом плохого? Нельзя убивать его за это. Он любит «Реал»

Джонатан Барнетт, агент вингера Гарета Бэйла, высказался о привычке своего клиента уходить с матчей до их окончания.

30-летний валлиец, не попавший в заявку на игру Кубка Испании с «Сосьедадом» (3:4), покинул арену на 82-й минуте встречи.

– Вы знаете, что он ушел со стадиона на 82-й минуте?

– Что в этом плохого? Он хотел вернуться домой.

– Ну, вы же знаете фанатов. Почему бы вам не сказать ему, чтобы он оставался [до конца матчей]?

– Он не хочет оказаться в пробках, он хочет домой. Его не было в составе, он хотел домой. Нельзя убивать его за это. Команда проиграла, он был очень расстроен.

– Стоит ли ему беспокоиться об этих мелочах?

– Почему?

– Ну, фанаты платят за билеты.

– Они освистывают его. Он любит «Реал», чтобы ни говорили, – заявил агент.

Ранее в этом сезоне валлиец минимум трижды уходил с матча «Реала» до финального свистка: 31 октября, 7 декабря и 18 января.

Согласно клубным правилам, игрокам запрещается покидать стадион до 80-й минуты матча.