«МЮ» считает, что The Sun заранее знал о нападении на дом Вудворда. Клуб подал жалобу

«Манчестер Юнайтед» подал официальную жалобу в Независимую организацию по стандартам прессы (IPSO) на The Sun из-за освещения атаки на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.

Жалоба связана с заметкой про это событие, которая появилась в газете и на сайте таблоида.

«Клуб считает, что газета The Sun получила предварительное уведомление о предполагаемом нападении, преступном причинении ущерба и намерении запугать. А журналист присутствовал, когда все это происходило. Качество фотографий, сопровождающих материал, также указывает, что на месте был и фотограф.

Журналист не только не выполнил основную обязанность ответственного члена общества – сообщать о готовящемся преступлении и предотвращать потенциальную опасность и преступный ущерб, но своим присутствием еще и поощрял преступников. Мы считаем, что это явное нарушение как кодекса IPSO, так и журналистской этики», – говорится в заявлении «МЮ».

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