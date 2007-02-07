Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес высказался о финансовых возможностях .

– «Зенит» ушел на зимнюю паузу с 11-очковым отрывом от «Локо». Борьба за чемпионство закончена?

– Ни в коем случае не допускаем мысли о том, что чемпионат закончен. Нас не следует списывать со счетов, но давайте смотреть правде в глаза: у «Зенита» очень хороший задел, очень хорошее преимущество.

Многое будет зависеть от того, как мы начнем чемпионат. Нам крайне необходимо хорошо стартовать после паузы, набирать свои очки. Мы будем бороться до последнего.

– Вы читаете российскую прессу? Чувствуете, что «Зенит» в России – это особенный клуб?

– Прессу я не читаю, потому что не знаю язык. Поэтому все, что там пишут, проходит мимо меня. Но то, что к «Зениту» особое отношение, я почувствовал в повседневной жизни, в общении с другими футболистами. Я чувствую, что к этому клубу повышенное внимание.

– Можно ли сравнить «Зенит» с «Баварией»? Он тоже скупает всех перспективных игроков в чемпионате, к нему особое отношение со стороны судей.

– Тему судейства затрагивать не буду, но что касается финансового вопроса, то можно провести прямую аналогию с «Баварией». «Зенит» может позволить себе всех самых лучших игроков. Там очень большой оборот денег. Такое в Германии может позволить только «Бавария».

Единственное – сейчас дортмундская «Боруссия» может немножко составить конкуренцию, но не всегда ее выдерживает. Поэтому да, по финансовым возможностям «Зенит» в России – это как «Бавария» в Германии, – сказал Хеведес.