У Роналду 40 голов в Серии А. С момента его перехода больше не забил никто

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 22-го тура Серии А против «Фиорентины» (3:0).

Таким образом, 34-летний португалец достиг отметки в 40 забитых мячей в итальянском чемпионате. С момента его перехода в «Ювентус» летом 2018 года больше него в турнире не забил никто.

Без учета пенальти Роналду делит 1-е место по числу забитых мячей с форвардом «Аталанты» Дуваном Сапатой (оба – по 28). Следом идут нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле и полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич (оба – по 25).

Также Роналду сегодня забил свой 50-й гол за «Ювентус» во всех турнирах. Для этого ему потребовалось провести 70 игр за клуб.