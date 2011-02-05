Двум корейским фанатам выплатят по 313 долларов за неучастие Роналду в летнем матче «Юве» в Сеуле

Два корейских болельщика форварда «Ювентуса» получили компенсацию за то, что португалец не сыграл в матче, который они посетили.

В конце июля, готовясь к старту сезона, туринцы провели товарищеский матч со сборной звезд южнокорейской К-Лиги в Сеуле (3:3).

На игру пришли 63 тысячи фанатов, но многие остались недовольны тем, что Роналду не появился на поле. По словам организаторов мероприятия, по контракту нападающий должен был отыграть хотя бы один тайм.

Два человека тогда обратились в суд с требованием возместить им стоимость билета на матч – 70 тысяч вон (59 долларов), а также 1 млн вон (847 долларов) компенсации за моральный ущерб.

Ассоциация футбола Южной Кореи направила ноту протеста в «Ювентус» за нарушение условий контракта, а местная полиция проводила расследование.

Сегодня два корейских болельщика выиграли дело в суде Инчхона, который постановил, что агентство The Fasta Inc, занимавшееся организацией матча, должно выплатить пострадавшим по 371 тысяче вон (313 долларов). В эту сумму входят цена билета, комиссия и возмещение морального ущерба.

Адвокат двух болельщиков сообщил, что он также представляет еще 87 истцов в нескольких других делах, связанных с этим матчем.

Роналду не сыграл в Корее – организаторам матча «Юве» грозит суд