Холанд после 7 голов в 3 первых матчах за «Боруссию»: «Я все еще не готов на 100%»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Унион Берлин Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оценил свое выступление после матча 20-го тура Бундеслиги против «Униона» (5:0).

«Это был непростой матч, но было очень приятно начать игру в стартовом составе. Я должен набирать форму. Я все еще не готов на 100%», – сказал Холанд в интервью Sky Sport. 

Напомним, что 19-летний норвежец перешел в «Боруссию» в зимнее трансферное окно. Холанд стал первым футболистом в истории Бундеслиги, которому удалось забить 7 мячей в 3 первых матчах турнира. 

Холанд забивает в Бундеслиге каждые 20 минут. В трех матчах – хет-трик, дубль, дубль

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