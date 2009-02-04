Федун о трансферах: «Все, мы закончили. Больше не будет»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что клуб больше не планирует трансферов в зимний трансферный период.
– По поводу трансферов хочу спросить.
– Все, мы закончили. Больше не будет.
– Нет денег из-за ФФП?
– Просто мы считаем, что у нас позиции все закрыты, в том числе по опорнику. Брать абы кого... Тот человек, которого мы хотели взять, перешел в другой клуб.
– Я правильно понимаю, что это марокканец, который (по всей видимости, имелся в виду Юнес Бельханда)...?
– Нет.
– Не расскажете, кто?
– Не расскажу, – сказал Федун.