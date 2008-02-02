Василий Уткин: «Вы смотрите «###-Кубок Матч Премьер»! ### – главная мысль турнира»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о показе Кубка Париматч Премьер, проходящего в Катаре.

«Посмотрел я вечерний эфир канала «Матч Премьер» про .

Предсезонный турнир, организованный каналом. Чтобы подписчикам платного канала был повод купить подписку в феврале. Это, между прочим, насущная необходимость. Турнир, наполненный значением. Его необходимо таковым накачивать. Что для этого делает канал?

Ведущий эфира – из условной тройки худших. Тот, кто не имеет повода увернуться. Где на таком эфире, по такому поводу хедлайнеры футбольной темы? Собственный турнир канала – где они?

Почему не Черданцев в студии, не Шмурнов? Сейчас неважно, кто как к ним относится. Это люди-статус на этом канале. Их отсутствие в эфире лучше всего показывает, что палец о палец не стукнулся подчеркнуть значимость события. У них какие, #####, дела другие нашлись?

Репортаж про русского, живущего в Катаре. За такое было бы стыдно 30 лет назад в эфире. За такую работу журналисту нужно вставлять в физиологические отверстия максимально корявые морковины и картофель. Это даже не серость.

Единственное, что можно смотреть и что интересно – съемки Журавеля. Это да. И пристал к Семину с Черчесовым за напутствием Смолову (оба выступили красноречивейше), и пространство турнира очерчено, коллеги за работой сняты мило и иронично, травма Миранчука на поле отработана.

Кто-то говорил, что придет делать спортивное телевидение с нуля. Смотреть нечего в центровом эфире, кроме съемок репортера, принятого на работу осенью 1996 года.

Из разговора в студии с Мостовым вспомнить нечего. Из разговоров за 2 дня турнира ленты цитируют и перепощивают только видео интервью Карпина со словом «###». ######## стыд.

Главная мысль турнира – по цитируемости – «###».

Вы смотрите «###-Кубок Матч Премьер»!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.