Семин о замене Смолова: «Вырастим форварда у себя. К тому же есть Эдер»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход из команды нападающего Федора Смолова.
«У Смолова было желание уехать, он хотел себя попробовать за границей. Как пойдет? Все зависит от него, препятствовать его отъезду никто не стал.
Кто будет играть в той или иной позиции? У нас есть три игры, чтобы проверить связки. Уровень готовности соперников у всех одинаковый. Могу сказать, что перевод Рифата Жемалетдинова в нападение не окончательный вариант.
Подпишем ли мы кого-то на замену Федору? Мне трудно сказать, может, кто-то будет, а может и нет. Вырастим форварда у себя, к тому же у нас есть Эдер», – сказал Семин.