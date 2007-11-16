Александр Григорян: «Гончаренко – гениальный тренер. Карпин на втором месте в РПЛ»

Бывший главный тренер «Тамбова» охарактеризовал работу тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

«Если бы я был болельщиком, сказал бы, что в России работает совершенно гениальный тренер. И это Гончаренко.

Как профессионал и его коллега, уверен, что Витя не затерялся бы в любой серьезной европейской команде. Знаний и менталитета ему хватит.

Давайте Семина вынесем за скобки. Палыч — колоссальная фигура, другой уровень, и сопоставлять с другими его нельзя.

Из остальных пятнадцати Гончаренко — однозначный номер один. На втором месте уверенно идет Карпин», — сказал Григорян.

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