Тренер «Сельты» Гарсия: «Смолов – форвард высокого уровня»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о форварде .

Об игре Смолова

«Он форвард высокого качества и уровня. Надеюсь, он прибыл сюда с правильным настроем, чтобы помочь нам в эти месяцы, поскольку нет сомнений, что он высококачественный футболист».

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«Это не будет проблемой, пока он будет привержен делу и соответствовать нашим стандартам», – сказал Гарсия.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

После 21 тура «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.

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