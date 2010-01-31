В Петербурге демонтируют СКК. На его месте построят новую арену СКА на 21 500 зрителей

В Санкт-Петербурге начался демонтаж Спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

СКК будет реконструирован к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире.

Арену должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство.

«Первым этапом работ по реконструкции станет демонтаж аварийной кровли комплекса», – сообщили в компании «СКА Арена».

В компании также рассказали, что две скульптуры на входе будут сохранены, отметив, что «архитекторами проекта прорабатываются варианты их использования в оформлении прилегающей к СКК территории».

Ранее были опубликованы эскизы новой арены СКА. Площадь нового объекта составит 167 тыс. кв. метров, высота – 49 метров. Вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей, 23 тысячи – во время концертов.

Отметим, что номинальная вместимость нынешнего здания – 25 тысяч человек в концертном варианте.

Напомним, ранее комплекс принимал футбольные матчи «Зенита». Именно в СКК в 1984 году клуб впервые обеспечил себе титул чемпиона СССР, разгромив «Металлист» (4:1).

Фото: «Фонтанка»