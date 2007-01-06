Мещеряков о Смолове в «Эспаньоле»: «Ребята, не читайте газеты по утрам»

Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе форварда в «Эспаньол».

— Правда, что Смолов может продолжить карьеру в Испании?

— А еще он может уехать в Англию. Смолов нужен нашей команде.

— В Англию?

— Ребята, не читайте газеты по утрам. У нас уже СМИ продали всех и вся...

— То есть никакой конкретики?

— По крайней мере, мне об этом ничего не известно.

— Смолов нужен «Локомотиву»?

— Конечно. У Федора действующий контракт с клубом.

— При действующих контрактах люди тоже меняют клубы.

— Да. Только если об этом кто-нибудь знает, кроме испанских СМИ, – сказал Мещеряков.

Ранее сообщалось, что «Эспаньол» хочет закрыть сделку по Смолову на этой неделе. В этом сезоне форвард провел за «Локомотив» 14 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.