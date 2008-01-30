«МЮ» отдал Рохо в аренду «Эстудиантес»

Защитник Маркос Рохо покинул «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб дал согласие на переход футболиста в на правах аренды.

В твиттере аргентинской команды появилось видео, приуроченное к возвращению Рохо. Он воспитанник «Эстудиантес», этот клуб был первым в профессиональной карьере защитника.

Ожидается, что футболист будет выступать за аргентинскую команду до лета.

Важную роль в переходе сыграл президент «Эстудиантес», бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан-Себастьян Верон. Он убедил Рохо, что аренда повысит шансы игрока попасть в состав сборной Аргентины на Кубок Америки.

Статистику защитника можно посмотреть здесь.