«МЮ» отдал Рохо в аренду «Эстудиантес»

Защитник Маркос Рохо покинул «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб дал согласие на переход футболиста в «Эстудиантес» на правах аренды.
В твиттере аргентинской команды появилось видео, приуроченное к возвращению Рохо. Он воспитанник «Эстудиантес», этот клуб был первым в профессиональной карьере защитника.
Ожидается, что футболист будет выступать за аргентинскую команду до лета.
Важную роль в переходе сыграл президент «Эстудиантес», бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан-Себастьян Верон. Он убедил Рохо, что аренда повысит шансы игрока попасть в состав сборной Аргентины на Кубок Америки.
Статистику защитника можно посмотреть здесь.
🔴🔙 Uno vuelve siempre a los sitios donde fue feliz. Porque el sentido de pertenencia 🇦🇹 es más fuerte. Tu sueño y el de la Familia Pincha se hacen realidad 😍 Nos reencontramos en UNO 🏟— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 30, 2020
👋 ¡Bienvenido y gracias por volver, Marcos! ¡Te recibimos con el corazón! ❤ pic.twitter.com/rAzQrSlnzX