Кевин де Брюйне: «Не понимаю, как «Ман Сити» проиграл. У «МЮ» не было ни шанса»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился эмоциями после ответного полуфинала Кубка английской лиги с (0:1, первая игра – 3:1).

«Не понимаю, как мы проиграли этот матч. У «МЮ» не было ни одного шанса сегодня. Хорошо, что мы прошли дальше.

Мы сыграли небрежно, и соперник забил из ничего. Скажите мне, если у них был еще хотя бы шанс. Мы извлечем урок из ошибок.

Если мы победим в финале, про эту игру никто не будет говорить. Будем бороться за трофей. Если победим, будет здорово», – сказал бельгиец в эфире Sky Sports.

Соперником будет «Астон «Вилла». Матч состоится 1 марта 2020 года на «Уэмбли».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ман Сити» – «МЮ».