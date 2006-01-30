Кевин де Брюйне: «Не понимаю, как «Ман Сити» проиграл. У «МЮ» не было ни шанса»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился эмоциями после ответного полуфинала Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:1, первая игра – 3:1).

«Не понимаю, как мы проиграли этот матч. У «МЮ» не было ни одного шанса сегодня. Хорошо, что мы прошли дальше.

Мы сыграли небрежно, и соперник забил из ничего. Скажите мне, если у них был еще хотя бы шанс. Мы извлечем урок из ошибок.

Если мы победим в финале, про эту игру никто не будет говорить. Будем бороться за трофей. Если победим, будет здорово», – сказал бельгиец в эфире Sky Sports.

Соперником «Ман Сити» будет «Астон «Вилла». Матч состоится 1 марта 2020 года на «Уэмбли».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ман Сити» – «МЮ».

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