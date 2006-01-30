«Боруссия» арендует Джана с обязательным выкупом за 23 млн евро и хочет получить 30 млн за Пако

Появилась новая информация о работе на трансферном рынке.

Полузащитник «Ювентуса» очень близок к переходу в дортмундский клуб. Как сообщает Kicker, «Боруссия» заплатит «бьянконери» 23 миллиона евро за игрока, однако это произойдет только летом. Нынешней зимой Джан перейдет в немецкую команду на правах аренды. В соглашении между клубами будет оговорен обязательный выкуп футболиста.

«Боруссия» планирует потратить на полузащитника «Ювентуса» средства, которые появятся вследствие ухода из команды нападающего . По информации Kicker, с учетом бонусных выплат продажа испанца может принести 30 миллионов евро, это даже больше суммы выкупа Джана.

Накануне сообщалось, что Пако близок к переходу в «Вильярреал» как раз за 23 миллиона. Переговоры о возвращении Алькасера в «Валенсию» не дали положительного результата.

Джан хочет стать игроком «Боруссии». Ради этого он готов пойти на понижение зарплаты. В хавбек зарабатывает 14 миллионов евро за год до вычета налогов. В Бундеслиге он занимал бы 4-е место в рейтинге наиболее высокооплачиваемых игроков чемпионата с такой зарплатой.

Ранее сообщалось, что в «Боруссии» Джан согласен зарабатывать 10 миллионов.