«Боруссия» арендует Джана с обязательным выкупом за 23 млн евро и хочет получить 30 млн за Пако

Появилась новая информация о работе «Боруссии» на трансферном рынке.
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан очень близок к переходу в дортмундский клуб. Как сообщает Kicker, «Боруссия» заплатит «бьянконери» 23 миллиона евро за игрока, однако это произойдет только летом. Нынешней зимой Джан перейдет в немецкую команду на правах аренды. В соглашении между клубами будет оговорен обязательный выкуп футболиста.
«Боруссия» планирует потратить на полузащитника «Ювентуса» средства, которые появятся вследствие ухода из команды нападающего Пако Алькасера. По информации Kicker, с учетом бонусных выплат продажа испанца может принести 30 миллионов евро, это даже больше суммы выкупа Джана.
Накануне сообщалось, что Пако близок к переходу в «Вильярреал» как раз за 23 миллиона. Переговоры о возвращении Алькасера в «Валенсию» не дали положительного результата.
Джан хочет стать игроком «Боруссии». Ради этого он готов пойти на понижение зарплаты. В «Ювентусе» хавбек зарабатывает 14 миллионов евро за год до вычета налогов. В Бундеслиге он занимал бы 4-е место в рейтинге наиболее высокооплачиваемых игроков чемпионата с такой зарплатой.
Ранее сообщалось, что в «Боруссии» Джан согласен зарабатывать 10 миллионов.