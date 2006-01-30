Пеп Гвардиола: «Ман Сити» был сильнее «МЮ» в обоих матчах»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги ответного матча 1/2 финала Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:1, 3:2 по сумме двух игр).
«Мы играли против с соперника с невероятными физическими данными. Пропустили гол со стандарта. Это был их первый удар в створ ворот.
В обоих матчах мы были сильнее. Я очень доволен игроками и тем, как они действовали, создавая проблемы четверке защитников соперника.
Лапорт и Фернандиньо пока не набрали форму. Так же как и Менди. Посмотрим через несколько дней.
Почти уверен, что они буду готовы к матчу против «Вест Хэма», насчет игры с «Тоттенхэмом» не уверен. Мы не хотим рисковать», – сказал Гвардиола.