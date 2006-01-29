Директор «Сочи» о Кокорине: «Зенит-2» летит в Турцию, как и мы. Надеюсь, там он к нам присоединится»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что форвард Александр Кокорин будет выступать за сочинский клуб.

«Пока комментировать нечего. Все будет ясно через пару дней.

Кокорин едет на сборы с «Зенитом-2»? Да, это так. Они летят тоже в Турцию, как и мы. Надеюсь, там он к нам и присоединится», — сказал Рубашко.

21 января было объявлено об аренде Кокорина в «Сочи», однако 28-летний форвард остался в клубе из Санкт-Петербурга и в двух контрольных матчах вывел команду на поле в качестве капитана.

Сегодня стало известно, что футболиста не взяли на сбор первой команды «Зенита». Он отправится на сбор с «Зенитом-2».

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина

Кажется, история с Кокориным близка к развязке – форвард не поехал на сборы ни с «Сочи», ни с основой «Зенита»