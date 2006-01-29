Директор «Сочи» о Кокорине: «Зенит-2» летит в Турцию, как и мы. Надеюсь, там он к нам присоединится»

Теги Зенит премьер-лига Россия Зенит-2 Александр Кокорин Сочи Дмитрий Рубашко Футбол

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что форвард «Зенита» Александр Кокорин будет выступать за сочинский клуб.

«Пока комментировать нечего. Все будет ясно через пару дней.

Кокорин едет на сборы с «Зенитом-2»? Да, это так. Они летят тоже в Турцию, как и мы. Надеюсь, там он к нам и присоединится», — сказал Рубашко.

21 января было объявлено об аренде Кокорина в «Сочи», однако 28-летний форвард остался в клубе из Санкт-Петербурга и в двух контрольных матчах вывел команду на поле в качестве капитана.

Сегодня стало известно, что футболиста не взяли на сбор первой команды «Зенита». Он отправится на сбор с «Зенитом-2».

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина

Кажется, история с Кокориным близка к развязке – форвард не поехал на сборы ни с «Сочи», ни с основой «Зенита»

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