«МЮ» определил форварда «Валенсии» Гомеса как приоритетную цель на лето

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Валенсия Ла Лига возможные трансферы Макси Гомес Футбол

Нападающий «Валенсии» Макси Гомес интересен «Манчестер Юнайтед», сообщает Cadena SER.

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер подготовил список приоритетных трансферов на следующий сезон, и 23-летний уругваец – один из игроков в шорт-листе. Скауты английского клуба уже несколько раз просматривали Гомеса, в том числе на матче с «Барселоной» (2:0), где он забил гол.

Гомес выступает за «Валенсию» с лета 2019 года. Сумма отступных в его контракте, рассчитанном до 2024 года, составляет 140 миллионов евро.

Статистику игрока можно найти здесь.

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