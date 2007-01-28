Клопп о Кубке Англии: «Переигровки – это не решение. Давайте найдем другое»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь высказался о переигровках в английских кубках.
Ранее специалист заявил, что выставит молодежь на переигровку Кубка Англии против «Шрусбери».
«Переигровки действительно всем доставляют проблемы. Да, есть финансовая сторона, но нужно найти решение, потому что нельзя не брать в расчет клубы. Нам нужно решение.
Если бы была серия пенальти, они [«Шрусбери»] могли бы пройти в следующий раунд. Разве у них есть такой состав, чтобы играть по три игры на неделе? Это и для них проблема.
Я не хочу быть тем, кто будет принимать это решение, но когда «Шрусбери» сравнял счет, я подумал: «Может, это судьба».
Я слышал мнения о финансовой важности переигровок для клубов из низших дивизионов и прочее, я на 100% понимаю это. Но переигровки – это не решение. Давайте найдем другое», – заявил Клопп.
Клопп воюет за календарь: «Ливерпуль» снова выставит молодежку в кубке, клуб не будет жертвовать отдыхом основы ради переигровки