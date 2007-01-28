Клопп о Кубке Англии: «Переигровки – это не решение. Давайте найдем другое»

Главный тренер Юрген Клопп вновь высказался о переигровках в английских кубках.

Ранее специалист заявил, что выставит молодежь на переигровку Кубка Англии против .

«Переигровки действительно всем доставляют проблемы. Да, есть финансовая сторона, но нужно найти решение, потому что нельзя не брать в расчет клубы. Нам нужно решение.

Если бы была серия пенальти, они [«Шрусбери»] могли бы пройти в следующий раунд. Разве у них есть такой состав, чтобы играть по три игры на неделе? Это и для них проблема.

Я не хочу быть тем, кто будет принимать это решение, но когда «Шрусбери» сравнял счет, я подумал: «Может, это судьба».

Я слышал мнения о финансовой важности переигровок для клубов из низших дивизионов и прочее, я на 100% понимаю это. Но переигровки – это не решение. Давайте найдем другое», – заявил Клопп.

Клопп воюет за календарь: «Ливерпуль» снова выставит молодежку в кубке, клуб не будет жертвовать отдыхом основы ради переигровки