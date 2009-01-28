«МЮ», скорее всего, никого не подпишет в январе. Переговоры по Фернандешу не продвигаются

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш, скорее всего, не перейдет в «Манчестер Юнайтед» в зимний трансферный период.
Таким образом, клуб, вероятно, останется без приобретений в январе. Оле-Гуннар Сульшер и руководство клуба выражали необходимость усилить команду полузащитником и нападающим.
По Фернандешу клубы не могут прийти к согласию – как отмечает The Independent, у «МЮ» и «Спортинга» слишком большая разница в оценке трансферной компенсации, она доходит до 20 миллионов фунтов. В настоящее время нет никаких признаков того, что переговоры хоть как-то продвинулись.
Кроме того, «МЮ» пытался договориться с Эдинсоном Кавани, который уходит из «ПСЖ», однако уругваец предпочел переход в «Атлетико».