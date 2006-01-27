FA о словах Клоппа про Кубок Англии: «Все клубы АПЛ согласились с календарем перед стартом сезона»

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением по поводу слов тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что он выставит молодежь на переигровку Кубка Англии против .

«Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить игрокам ежегодную паузу по ходу сезона, работая в тесном контакте с Премьер-лигой и клубами.

Это значительное нововведение в английском футбольном календаре появилось в интересах клубов и игроков.

[Перенос матчей 5-го раунда на середину недели и отмена там переигровок] высвободили место в календаре АПЛ, что позволило лиге проводить матчи по выходным в течение двух недель.

Перед стартом сезона-2019/20 все клубы согласились с тем, что переигровки 4-го раунда Кубка Англии должны проводиться в течение первой недели образовавшегося перерыва. Это влияет лишь на небольшое количество клубов», – говорится в заявлении FA.

Добавим, что перерыв между играми у клубов АПЛ будет со 2 по 16 февраля. «Ливерпуль», а также с «Саутгемптоном» проведут переигровки в течение этого периода – 4-го и 5-го.

Таким образом, в феврале у , «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» будет 10-11-дневный перерыв, а у других клубов АПЛ – 16-дневный.



Премьер-лига дистанцировалась от участия в данной дискуссии, заявив, что обладает полномочиями только в отношении своего календаря.

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