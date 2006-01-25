Сетьен про 0:2 с «Валенсией»: «Барса» играла плохо, это болезненное поражение»

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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги матча 21-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (0:2).

«В первом тайме мы действовали плохо. Мы занимали неверные позиции, нам не хватало точности.

Многому из увиденного в первом тайме нужно дать оценку. Некоторые вещи мы еще не понимаем, либо они не были объяснены должным образом.

Во втором тайме мы смогли сыграть лучше и имели явные голевые моменты. Увы, нам не удалось их реализовать, и мы пропустили второй мяч.

Нужно понимать, что, честно говоря, «Валенсия» заслуживала большего в первом тайме. Мы действовали плохо, и над многим нужно работать.

Соперники здорово работали против Фати и Месси, ограничив их влияние. Это болезненное поражение, которое мы постараемся забыть как можно скорее», – отметил Сетьен.

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