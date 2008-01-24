Малком: «Быстро вернусь на прежний уровень. Не сомневаюсь»

Вингер Малком рассказал о восстановлении после операции.

— Как вы сейчас себя чувствуете?

— Просто прекрасно! Лучше ощущать себя невозможно (смеется). Я уже почти без ограничений тренируюсь в общей группе!

Это доставляет массу положительных эмоций. Плюс есть огромное желание наконец-то начать играть за «Зенит» в официальных матчах.

— Вы оптимист, но все-таки: как переживали эту ситуацию, когда из-за травмы на несколько месяцев остались без футбола?

— Это правда — я всегда на позитиве. И вся эта ситуация — не то, что могло меня изменить. Быть собой нужно в любой ситуации.

Вот и я не перестал улыбаться и сохранил боевой настрой. Конечно, принять несколько месяцев без футбола было непросто.

Постоянно думал о травме. Понимал, что быстро от нее не избавиться: реабилитация — процесс длительный. Но я сразу это для себя уяснил. Ну, а потом веселый характер только помогал преодолевать все трудности.

— Что на этапе реабилитации было самым трудным?

— Наиболее сложный момент — первые дни после операции, когда даже ходить оказалось непросто. Шрам тоже не очень приятно заживал.

Но по большому счету, не так уж трудно все это для меня было. Оставался оптимистом и ждал, в какой момент организм позволит вернуться. Сейчас это уже произошло.

— На сколько процентов сейчас можете оценить свою готовность?

— Во-первых, очень рад тому, что так построил тренировочный процесс в Катаре, что в общую группу возвращаюсь постепенно. Я и сам чувствую, что полностью еще не готов.

В такой ситуации, конечно, важно не торопиться. Поэтому в цифрах мою форму оценить сложно. Однако не сомневаюсь, что на прежний уровень вернусь быстро.

Сейчас уже работаю над этим. В том числе, над физическими кондициями. Они не идеальные пока, но уже улучшаются с каждым днем, – сказал .

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года за 40 миллионов евро плюс 5 млн бонусов.

В сезоне-2019/20 он провел лишь два матча за команду из Санкт-Петербурга – с «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (2:0), сыграв в общей сложности 64 минуты.

Бразилец в октябре перенес операцию в связи с повреждением проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.