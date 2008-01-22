Отчим Кокорина о «Зените»: «Если можно назвать контрактом то, что у него есть, – да, заканчивается летом»

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего Александра Кокорина, высказался о ситуации с арендой игрока в «Сочи».

Утром «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды, однако «Зенит» официально не сообщал о трансфере. Кроме того, форвард вышел на товарищеский матч с катарским «Аль-Увайнахом» (10:0) с капитанской повязкой и сделал хет-трик.

«Что сейчас происходит с арендой Саши? Первый вопрос к «Сочи» – а приехал ли он к ним на сбор? Пусть скажут, когда приедет. Что касается возвращения в «Зенит», насколько я понимаю, он и сейчас с «Зенитом» на сборах, куда ему возвращаться?

Заканчивается ли контракт Кокорина с «Зенитом» летом? Если то, что у него есть, можно назвать контрактом – тогда да, заканчивается летом.

Что касается слов Семака, что в клубе на Кокорина рассчитывают, то я вижу, что Сергей Богданович – профессиональный и порядочный человек. Он большой специалист. К его мнению есть смысл прислушиваться. Он, как многие деятели, на протяжении жизни хвостом не вилял и замечен за этим не был», – отметил Логинов.

Утром – аренда в «Сочи», вечером – с капитанской повязкой в «Зените». Безумный день Кокорина