Федотов о расширении РПЛ: «16 клубов для России – слишком мало. Посмотрите, какая сейчас погода»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал предстоящее расширение РПЛ до 18 клубов.

– Планы расширить Премьер-лигу приветствую. Собственно, этот вопрос был почти решен еще год назад. Всем же понятно, что 16 клубов для России – слишком мало. При 18 участниках больше практики получат молодые российские футболисты. Им будут доверять и в топ-клубах, и в командах, борющихся за выживание.

– Разве в календаре есть окна для дополнительных матчей?

– Найдутся. Вы посмотрите, какая сейчас в России погода. За последние тридцать лет климат резко изменился. Когда-то уже в середине ноября в футбол играть было нельзя. С появлением современных арен и глобальным потеплением многие проблемы отпали. И паузы в календаре надо сокращать.

– Но есть же еще и финансы. Многие считают, что в РПЛ даже сейчас хватает проблемных клубов. Куда ж расширяться?

– Мне кажется, проблема в другом. Нам не хватает системности, специализации. В Европе тоже есть клубы с небольшими бюджетами, которые тем не менее прекрасно выживают. За счет подготовки молодежи, трансферов, работы с болельщиками.

Вот и нашим клубам нужно учиться жить по средствам и стремиться к стабильности, – сказал Федотов.

РПЛ – лига без целей. Расширение до 18 команд показало, как все криво

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