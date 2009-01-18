Переговоры Соболева с ЦСКА приостановлены. Игрок вернулся в «Крылья»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий Александр Соболев вернулся в расположение «Крыльев Советов».

22-летний форвард вчера вечером вылетел из Москвы в Анталью, чтобы присоединиться к команде.

Ранее самарцы начали сбор без Соболева, который в столице России вел переговоры с ЦСКА.

Сейчас переговоры приостановлены. По многим параметрам стороны договорились, но к итоговому соглашению не пришли, утверждает «Спорт-Экспресс».

На Соболева сохраняется высокий спрос, поэтому его зимний трансфер остается реальным. Вариант есть в Англии. Интерес к игроку проявляет один клуб из Испании, а также ряд российских команд, включая «Динамо».

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