Переговоры Соболева с ЦСКА приостановлены. Игрок вернулся в «Крылья»

Нападающий Александр Соболев вернулся в расположение .

22-летний форвард вчера вечером вылетел из Москвы в Анталью, чтобы присоединиться к команде.

Ранее самарцы начали сбор без Соболева, который в столице России вел переговоры с .

Сейчас переговоры приостановлены. По многим параметрам стороны договорились, но к итоговому соглашению не пришли, утверждает .

На Соболева сохраняется высокий спрос, поэтому его зимний трансфер остается реальным. Вариант есть в Англии. Интерес к игроку проявляет один клуб из Испании, а также ряд российских команд, включая «Динамо».