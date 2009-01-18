Переговоры Соболева с ЦСКА приостановлены. Игрок вернулся в «Крылья»

Нападающий Александр Соболев вернулся в расположение «Крыльев Советов».
22-летний форвард вчера вечером вылетел из Москвы в Анталью, чтобы присоединиться к команде.
Ранее самарцы начали сбор без Соболева, который в столице России вел переговоры с ЦСКА.
Сейчас переговоры приостановлены. По многим параметрам стороны договорились, но к итоговому соглашению не пришли, утверждает «Спорт-Экспресс».
На Соболева сохраняется высокий спрос, поэтому его зимний трансфер остается реальным. Вариант есть в Англии. Интерес к игроку проявляет один клуб из Испании, а также ряд российских команд, включая «Динамо».