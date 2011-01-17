Гендиректор «Зенита» подтвердил, что хавбек сборной Казахстана Исламхан на просмотре в клубе

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 Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан находится на просмотре в команде.

«Да, это правда», – подтвердил Медведев.

Исламхан находится в статусе свободного агента. В конце 2019 года у футболиста закончилось соглашение с «Кайратом», и игрок не стал его продлевать.

Ранее стало известно, что футболисты из стран ЕАЭС, куда входит Казахстан, не будут легионерами в России с 1 июля 2020 года.

«Зенит» близок к подписанию хавбека сборной Казахстана Исламхана (Prosports.kz)

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