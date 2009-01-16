Генеральный директор Александр Медведев поделился мнением об идее расширения РПЛ.

– «Зенит» проголосовал против. Нам не нравится не сама идея расширения, а то, как предложено ее реализовать.

– Поясните, пожалуйста.

– Мы считаем, что увеличение команд при гладком чемпионате приведет к росту расходов. Хотя есть варианты, при которых доходы команд РПЛ увеличились бы.

Правда, это потребовало бы перехода с гладкого чемпионата на систему либо с плей-офф, либо с однокруговым финальным турниром девяти лучших команд.

Это не только наше мнение. К такому выводу пришла консалтинговая компания, которая провела анализ всех вариантов.

Однако лига проголосовала за увеличение команд при гладком чемпионате. Тогда возникает другой вопрос.

– Какой?

– У нас, получается, в этом сезоне никто вылетать из Премьер-лиги и играть переходные матчи не будет? Тогда что делать со спортивным принципом?

РФС должен высказать свою позицию. Если мы говорим о том, как идея расширения РПЛ будет реализована, то точки над «i» еще не расставлены, – сказал Медведев.

РПЛ расширят до 18 команд. Это очень плохая идея, мы к этому не готовы