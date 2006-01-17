Владелец Леонид Федун высказался о передаче московского клуба болельщикам.



«Вопрос прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем», – заявил Федун.

Ранее Федун сообщил о намерении в 2023 году передать контрольный пакет акций «Спартака» в некоммерческую организацию, членами которой будут болельщики красно-белых. Они впоследствии будут избирать президента клуба.

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