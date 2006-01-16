Выручка клубов РПЛ составила 752 млн евро в 2018 году. Рост за 10 лет – 74%

УЕФА выпустил экономический отчет по итогам 2018 финансового года.

Согласно документу, в 2018 году совокупная выручка клубов РПЛ составила 752 млн евро. Чемпионат России по этому показателю остался на 6-м месте, уступив АПЛ (5,4 млрд евро), Бундеслиге (3,2 млрд евро), Ла Лиге (3,1 млрд евро), Серии А (2,3 млрд евро) и Лиге 1 (1,7 млрд евро).

Отмечается, что за 10 лет выручка клубов российской Премьер-лиги увеличилась на 74% – в общей сложности на 319 млн евро, в среднем по 19,9 млн евро на клуб. Общая выручка европейских клубов за этот же период выросла на 80%.

В 2018 году ни один российский клуб не попал в топ-30 европейских команд по размеру выручки.