4% выручки клубов РПЛ в 2018 году – деньги от телеправ, 7% – от продажи билетов

УЕФА выпустил экономический отчет по итогам 2018 финансового года.

Согласно документу, российская Премьер-лига среди 54 европейских топ-дивизионов больше всего зависит от спонсорства и коммерческой деятельности: на их долю пришлось 58% общей выручки. В 2018 году клубы РПЛ таким образом получили в общей сложности 436 млн евро – в среднем по 31,1 млн. Лучшие показатели только у клубов английского, немецкого, испанского и итальянского топ-дивизионов.

Поступления от реализации телеправ составили лишь 4% выручки клубов РПЛ в 2018 году. Это самый низкий показатель среди 20 богатейших европейских лиг. Ожидается, что показатели российских клубов в этом сегменте будут выше после публикации данных за 2019 год благодаря началу более выгодных телевизионных циклов. Для сравнения, поступления от реализации телеправ в топ-10 чемпионатов Европы выглядят следующим образом: Англия – 53% выручки, Италия – 47%, Турция – 42%, Испания – 42%, Франция – 37%, Германия – 34%, Португалия – 33%, Бельгия – 19%, Нидерланды – 15%.

С точки зрения распределения средств от реализации телеправ в РПЛ разница между клубами с наибольшим и медианным показателями дохода составляет 2,2 раза, что немного ниже среднего соотношения по Европе (2,3 раза).

Доходы клубов РПЛ от продажи билетов в 2018 году выросли на 13% – до 52 млн евро. При этом продажа билетов дает только 7% общей выручки клубов российского высшего дивизиона. Для сравнения, продажа билетов дала клубам Ла Лиги 18% выручки, в Лиге 1 и Бундеслиге этот показатель составил 16%, в АПЛ – 13%, в Серии А – 12%. Для остальных стран из топ-10 показатели следующие: Нидерланды – 29%, Бельгия – 22%, Португалия – 15%, Турция – 12%.