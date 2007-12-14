Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Анжера»

Теги Лион Бордо Лилль Марсель Ренн Ницца ПСЖ Монако Сент-Этьен Нант Тулуза лига 1 Франция результаты Метц Реймс Страсбур Амьен Монпелье Анжер Дижон Брест Ним Футбол

В 18-м туре «ПСЖ» сыграет на выезде с «Сент-Этьеном», «Монако» встречается с «Анжером».

Чемпионат Франции

18-й тур

Метц – Марсель 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
14 декабря, 19.30, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 40 Нгетте, 1:1 – 70 Радонич.
МетцУкиджа, Сунзу, Сантонз, Юдоль, Бойе, Ангбан, Фофана, Нгетте, Маига, Траоре (Гакпа, 58), Диалло (Ньян, 76).
МарсельМанданда (Пеле, 31), Сакаи, Альваро Гонсалес, Камара, Сарр (Радонич, 46), Ронжье, Сансон, Пайет, Стротман (Жермен, 68), Амави, Бенедетто.
Предупреждения:
Сарр (25), Маига (45), Бойе (85), Юдоль (90), Фофана (90).

 

Брест – Ницца 0:0 (перерыв)
Дата проведения
14 декабря, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика
БрестЛарсоннер, Кастеллетто, Бааль, Дюверн, Фоссурье, Диалло, Ласн, Баттоккио, Менди, Шарбонье, Кардона.
НиццаБенитес, Нсоки, Данте, Бюрне, Сарр, Ле-Мелу, Сипрьен, Клод-Морис, Унас, Дольберг, Ганаго.
Предупреждения:
Диалло (1), Кастеллетто (16), Бюрне (30), Данте (33).

 

Амьен – Дижон 1:1 (перерыв)
Дата проведения
14 декабря, 22.00, «Ликорн»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 19 Кадис, 1:1 – 28 Конате.
АмьенГюртнер, Шеджу, Дибасси, Лефор, Калабрези, Аколо, Какута, Ньяоре, Блен, Диабате, Конате.
ДижонГомис, Альфонс, Манга, Шафик, Амальфитано, Ндонг, Бальмон, Сумаре, Шуйар, Кадис, Тавареш.
Предупреждения:
Аколо (9), Шуйар (44).

 

Тулуза – Реймс 0:1 (перерыв)
Дата проведения
14 декабря, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 9 Уден.
ТулузаРене, Морейра, Силла, Амьян, Рохель, Сангаре, Буагар, Коне, Доссеви, Саид, Саного.
РеймсРайкович, Дисаси, Фоке, Абдельхамид, Камара, Дингоме, Кафаро, Шавалерен, Ромао, Уден, Диа (Хен Чжун Сук, 43).
Предупреждение:
Ромао (29).

 

Анжер – Монако 0:0 (перерыв)
Дата проведения
14 декабря, 22.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика
АнжерБютель, Аит-Нури, Манко, Траоре, Тома, Сантамария, Капель, Мангани, Фюльжени, Тиуб, Алиуи.
МонакоЛекомт, Марипан, Глик, Жемерсон, Адриен Силва, Головин, Желсон Мартинш, Бакайоко, Жил Диаш, Бен-Йеддер, Слимани.
Предупреждение:
Жемерсон (40).

 

Ним – Нант 0:1 (перерыв)
Дата проведения
14 декабря, 22.00, «Стад де Костьере»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 28 Луза.
НимБернардони, Мигель, Мартинес, Бриансон, Алакуш, Сарр, Филиппото, Ферхат, Валерио, Рипар, Денкей.
НантЛафон, Аппиа, Паллуа, Траоре, Жиротто, Бамба, Луза, Блас, Туре, Саймон, Кулибали.

 

Бордо – Страсбур
Дата проведения
15 декабря, 17.00, «Матмют Атлантик»
превью матча онлайн статистика

 

Лион – Ренн
Дата проведения
15 декабря, 19.00, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Сент-Этьен – ПСЖ
Дата проведения
15 декабря, 23.00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика

 

Лилль – Монпелье 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
13 декабря, 22.45, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 40, пенальти Иконе, 1:1 – 74 Делор, 2:1 – 84 Саншеш.
ЛилльМеньян, Челик, Фонте, Габриэл, Брадарич, Андре, Сумаре (Шека, 75), Саншеш, Иконе (Языджи, 90), Бамба (Луис Араужо, 83), Осимхен.
МонпельеРульи, Ле Таллек, Илтон, Конгре, Суке, Саванье, Молле, Шотар, Ойонго (Ристич, 70), Лаборд (Шкулетич, 70), Делор.
Предупреждения:
Андре (25), Саванье (37), Саншеш (85), Иконе (85).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья