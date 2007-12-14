Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Анжера»

В 18-м туре «ПСЖ» сыграет на выезде с «Сент-Этьеном», «Монако» встречается с «Анжером».
Чемпионат Франции
18-й тур
- Дата проведения
- 14 декабря, 19.30, «Стад Сен-Симфорьен»
-
Метц –
Укиджа, Сунзу, Сантонз, Юдоль, Бойе, Ангбан, Фофана, Нгетте, Маига, Траоре (Гакпа, 58), Диалло (Ньян, 76).
-
Марсель –
Манданда (Пеле, 31), Сакаи, Альваро Гонсалес, Камара, Сарр (Радонич, 46), Ронжье, Сансон, Пайет, Стротман (Жермен, 68), Амави, Бенедетто.
- Дата проведения
- 14 декабря, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
-
Брест –
Ларсоннер, Кастеллетто, Бааль, Дюверн, Фоссурье, Диалло, Ласн, Баттоккио, Менди, Шарбонье, Кардона.
- Предупреждения:
- Диалло (1), Кастеллетто (16), Бюрне (30), Данте (33).
- Дата проведения
- 14 декабря, 22.00, «Ликорн»
- Дата проведения
- 14 декабря, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
- Гол:
- 0:1 – 9 Уден.
-
Реймс –
Райкович, Дисаси, Фоке, Абдельхамид, Камара, Дингоме, Кафаро, Шавалерен, Ромао, Уден, Диа (Хен Чжун Сук, 43).
- Предупреждение:
- Ромао (29).
- Дата проведения
- 14 декабря, 22.00, «Стад Раймон Копа»
-
Монако –
Лекомт, Марипан, Глик, Жемерсон, Адриен Силва, Головин, Желсон Мартинш, Бакайоко, Жил Диаш, Бен-Йеддер, Слимани.
- Предупреждение:
- Жемерсон (40).
- Дата проведения
- 14 декабря, 22.00, «Стад де Костьере»
- Гол:
- 0:1 – 28 Луза.
-
Ним –
Бернардони, Мигель, Мартинес, Бриансон, Алакуш, Сарр, Филиппото, Ферхат, Валерио, Рипар, Денкей.
- Дата проведения
- 15 декабря, 17.00, «Матмют Атлантик»
- Дата проведения
- 15 декабря, 19.00, «Групама Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 декабря, 23.00, «Жоффруа-Гишар»
- Дата проведения
- 13 декабря, 22.45, «Пьер-Моруа»
-
Лилль –
Меньян, Челик, Фонте, Габриэл, Брадарич, Андре, Сумаре (Шека, 75), Саншеш, Иконе (Языджи, 90), Бамба (Луис Араужо, 83), Осимхен.
-
Монпелье –
Рульи, Ле Таллек, Илтон, Конгре, Суке, Саванье, Молле, Шотар, Ойонго (Ристич, 70), Лаборд (Шкулетич, 70), Делор.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.