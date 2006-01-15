Валерий Карпин: «Федун в курсе абсолютно всего. Он лично визирует каждую сделку»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о работе владельца Леонида Федуна.

– Ответь мне как тренер и бывший генеральный директор «Спартака» – Федун понимает, что его #### (обманывают)? Или он в курсе всего?

– Он в курсе всего. Абсолютно всего. Он подписывает все: каждый бюджет на каждый год, каждую сделку по игроку он лично сам визирует. Так что если кто-то думает, что он чего-то не знает, то он глубоко заблуждается.

– Как человек, который в любом случае неравнодушен к «Спартаку»: как думаешь, там когда-нибудь будет порядок, придет стабильность?

– Если Федун, скажем так, успокоится, найдет правильного и хорошего руководителя, и ему реально отдаст бразды правления, даст такой-то бюджет – и пускай этим бюджетом распоряжается человек, которого он сам поставил. Тогда будет [порядок]. Если это менять постоянно, то не будет, – сказал Карпин в интервью блогеру Евгению Савину.

Сделал предложение, брея подмышку, попросил зарядить тапки на сына, поговорил про Дзюбу: «КраСава» с Карпиным