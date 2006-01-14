Контракт Сетьена с «Барселоной» подписан на 2,5 года без схемы «0,5+1+1» (RAC1)

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Стали известны детали контракта нового главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена.

По информации журналиста RAC1 Жерара Ромеро, договор заключен в обычном режиме – на 2,5 года. Ранее сообщалось, что соглашение подписано по схеме «0,5+1+1» с правом расторжения по окончании каждого из сезонов. Такой контракт позволил бы «Барселоне» сэкономить на компенсации в случае досрочного увольнения Сетьена.

Напомним, что Сетьен сменил на посту главного тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде. Официальная презентация специалиста пройдет сегодня.

«Барселона» уволила Вальверде. Вместо него – бывший тренер «Бетиса» Сетьен, помешанный на владении мячом и шахматах

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