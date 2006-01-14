Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен в случае досрочной отставки, скорее всего, не сможет рассчитывать на значительную неустойку.
Контракт 61-летнего испанца рассчитан до июня 2022 года, при этом он подписан по схеме «0,5+1+1».
Каталонцы обладают правом расторжения соглашения с Сетьеном по окончании каждого из этих сезонов, сообщает ESPN.
Таким образом, в случае увольнения летом 2020 года тренер, вероятно, не получит от «Барселоны» компенсацию.
Сетьен – первый за 16 лет тренер, обыгравший на выезде «Реал» и «Барсу» за сезон в Ла Лиге
«Барселона» уволила Вальверде. Вместо него – бывший тренер «Бетиса» Сетьен, помешанный на владении мячом и шахматах