Новый главный тренер «Барселоны» в случае досрочной отставки, скорее всего, не сможет рассчитывать на значительную неустойку.

Контракт 61-летнего испанца рассчитан до июня 2022 года, при этом он подписан по схеме «0,5+1+1».

Каталонцы обладают правом расторжения соглашения с Сетьеном по окончании каждого из этих сезонов, сообщает ESPN.

Таким образом, в случае увольнения летом 2020 года тренер, вероятно, не получит от «Барселоны» компенсацию.

Сетьен – первый за 16 лет тренер, обыгравший на выезде «Реал» и «Барсу» за сезон в Ла Лиге

«Барселона» уволила Вальверде. Вместо него – бывший тренер «Бетиса» Сетьен, помешанный на владении мячом и шахматах