Экс-тренер «Бетиса» Сетьен – фаворит на смену Вальверде в «Барселоне»

«Барселона» рассматривает сразу нескольких тренеров на замену , которого отправят в отставку.

Основным претендентом на пост на данный момент является экс-тренер Кике Сетьен, отмечает As. Он уже несколько раз общался с представителями «Барсы», его агент прилетел в Барселону, сообщает RAC1.

Вариант с Маурисио Почеттино в меньшей степени вероятен из-за его позиции по работе в «Барселоне», хотя он хорошо знаком с Жозепом Бартомеу. Еще один кандидат – тренер Гарсия Пимьента.

Ожидается, что Вальверде будет уволен сегодня.

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