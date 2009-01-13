Экс-тренер «Бетиса» Сетьен – фаворит на смену Вальверде в «Барселоне»

«Барселона» рассматривает сразу нескольких тренеров на замену Эрнесто Вальверде, которого отправят в отставку.
Основным претендентом на пост на данный момент является экс-тренер «Бетиса» Кике Сетьен, отмечает As. Он уже несколько раз общался с представителями «Барсы», его агент прилетел в Барселону, сообщает RAC1.
Вариант с Маурисио Почеттино в меньшей степени вероятен из-за его позиции по работе в «Барселоне», хотя он хорошо знаком с Жозепом Бартомеу. Еще один кандидат – тренер «Барселоны Б» Гарсия Пимьента.
Ожидается, что Вальверде будет уволен сегодня.
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