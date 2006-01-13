Руководители «Барсы» сказали Вальверде, что расторгнут контракт

Главный тренер «Барселоны» , скорее всего, в ближайшее время покинет свой пост.

По данным Catalunya Radio, на сегодняшней встрече руководители «Барсы» уведомили специалиста, что расторгнут с ним контракт. Детали уже обсуждаются с его агентом.

Журналист ESPN Мои Льоренс отмечает, что вещи Вальверде на базе уже собраны. Завтра он попрощается с командой и своим штабом.

Ранее экс-хавбек «Барселоны» Хави отказался возглавить команду сейчас. «Барса» рассматривает несколько кандидатов, включая Маурисио Почеттино.

«Барселона» спасает сезон: хотели заменить Вальверде на Хави, но легенда пока отказалась