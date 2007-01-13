Совет директоров «Барселоны» обсудит будущее Вальверде сегодня вечером

Будущее главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде может определиться сегодня.
Вечером совет директоров каталонского клуба во главе с президентом Жозепом Бартомеу соберется и обсудит работу специалиста.
Ранее экс-хавбек «Барселоны» Хави отказался возглавить команду сейчас. «Барса» рассматривает несколько кандидатов, включая Маурисио Почеттино.
Сам Вальверде разозлен поведением «Барселоны» – клуб не обсуждает с ним ситуацию.
«Барселона» спасает сезон: хотели заменить Вальверде на Хави, но легенда пока отказалась