Совет директоров «Барселоны» обсудит будущее Вальверде сегодня вечером

Теги Барселона Эрнесто Вальверде Ла Лига отставки Жозеп Бартомеу Футбол

Будущее главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде может определиться сегодня.

Вечером совет директоров каталонского клуба во главе с президентом Жозепом Бартомеу соберется и обсудит работу специалиста.

Ранее экс-хавбек «Барселоны» Хави отказался возглавить команду сейчас. «Барса» рассматривает несколько кандидатов, включая Маурисио Почеттино.

Сам Вальверде разозлен поведением «Барселоны» – клуб не обсуждает с ним ситуацию.

«Барселона» спасает сезон: хотели заменить Вальверде на Хави, но легенда пока отказалась

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