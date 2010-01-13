Гвардиола о слухах про отставку Вальверде: «Он не заслуживает этого. Мне жаль его»

Главный тренер Пеп Гвардиола поделился мнением о ситуации вокруг тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

– особенное место, где недостаточно выиграть чемпионат. Мне жаль Вальверде, он этого не заслуживает.

Надеюсь, ситуация скоро разрешится. Я хочу этого как член клуба», – сказал Гвардиола.

Тренер каталонцев находится на грани увольнения после поражения от «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3).

Ранее экс-хавбек «Барселоны» Хави отказался возглавить команду сейчас. «Барса» рассматривает несколько кандидатов, включая Почеттино.

Сам Вальверде разозлен поведением «Барселоны» – клуб не обсуждает с ним ситуацию.

«Барселона» спасает сезон: хотели заменить Вальверде на Хави, но легенда пока отказалась