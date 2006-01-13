Андрес Иньеста: «Действия «Барсы» отталкивают. Необходимо уважать своего тренера»

Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о слухах о возможной отставке главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.
«Действия «Барселоны» немного отталкивают. Необходимо уважать своего нынешнего тренера. То, как все сейчас делается, может навредить клубу больше всего.
Что касается критики, для меня эта команда по-прежнему отличается от остальных. Мне трудно говорит о них плохо, потому что я знаю, на что они способны. В двух последних играх не сложилось (2:2 с «Эспаньолом» в Ла Лиге, 2:3 с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании – прим. Sports.ru), но это ничего не значит. «Барселона» продолжает бороться за все трофеи каждый год.
Человек, который лучше всех знает, готов он или нет [возглавить «Барселону»], – это Хави. Куман и Хави были в «Барсе». У кого-то больше опыта, но это не имеет решающего значения», – сказал Иньеста.
Эрнесто Вальверде находится на грани увольнения после поражения от «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3).
Ранее экс-хавбек «Барселоны» Хави отказался возглавить команду сейчас. «Барса» рассматривает несколько кандидатов, включая Почеттино.
Сам Вальверде разозлен поведением «Барселоны» – клуб не обсуждает с ним ситуацию.
«Барселона» спасает сезон: хотели заменить Вальверде на Хави, но легенда пока отказалась