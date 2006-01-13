Андрес Иньеста: «Действия «Барсы» отталкивают. Необходимо уважать своего тренера»

Экс-полузащитник «Барселоны» высказался о слухах о возможной отставке главного тренера каталонцев .

«Действия «Барселоны» немного отталкивают. Необходимо уважать своего нынешнего тренера. То, как все сейчас делается, может навредить клубу больше всего.

Что касается критики, для меня эта команда по-прежнему отличается от остальных. Мне трудно говорит о них плохо, потому что я знаю, на что они способны. В двух последних играх не сложилось (2:2 с «Эспаньолом» в , 2:3 с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании – прим. Sports.ru), но это ничего не значит. продолжает бороться за все трофеи каждый год.

Человек, который лучше всех знает, готов он или нет [возглавить «Барселону»], – это Хави. Куман и Хави были в «Барсе». У кого-то больше опыта, но это не имеет решающего значения», – сказал Иньеста.

Эрнесто Вальверде находится на грани увольнения после поражения от «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3).

Ранее экс-хавбек «Барселоны» Хави отказался возглавить команду сейчас. «Барса» рассматривает несколько кандидатов, включая Почеттино.

Сам Вальверде разозлен поведением «Барселоны» – клуб не обсуждает с ним ситуацию.

«Барселона» спасает сезон: хотели заменить Вальверде на Хави, но легенда пока отказалась