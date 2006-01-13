Слуцкий о каминг-ауте в РПЛ: «К этому не готовы ни общество, ни эти люди»

Главный тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о проявлениях нетрадиционной сексуальной ориентации в спорте.

— Толерантность к гей-сообществу в спорте – еще одна тема, которую у нас всерьез обсуждать не очень принято, но на Западе это нормально. Писали, что в играл представитель ЛГБТ. Это правда?

— Об этом в соцсетях написал когда-то журналист Алексей Андронов — что в ЦСКА якобы долгие годы играл игрок нетрадиционной сексуальной ориентации.

Судя по всему, речь шла о моем времени. Только ни мне, ни кому-то еще из моих знакомых об этом не известно. Когда мы прочитали, посмеялись.

Но я могу сказать, что не сталкивался с такими ситуациями ни в Голландии, ни в Англии, ни в России.

— Как вы думаете, человек может совершить каминг-аут в российском футболе — или его карьера после этого будет разрушена?

— Я думаю, что на данный момент к этому не готово ни общество, ни эти люди. Со всех сторон будет спокойнее, если обойдется без официальных публикаций.

Причем речь идет не только о российском футболе. Уж, казалось бы, более толерантной страны в этом плане, чем Голландия, вообще трудно сыскать. Но я не знаю ни одного случая каминг-аута и в голландском футболе.

При этом, да, много случаев каминг-аутов в фигурном катании, в прыжках в воду — в тех видах спорта, которые не настолько мужественны. Хотя я не хочу обидеть ни Нэтана Чена, ни Юдзуру Ханю. Хавьер Фернандес — вообще мачо!

Но в футболе таких случаев я вообще не припомню — именно на серьезном уровне. Мне кажется, или этого нет, или это не принято. В общем, я не стал бы выделять Россию.

Мне вообще сложно рассуждать на эту тему, потому что в моем окружении нет ни одного человека, про которого я бы знал, что он нетрадиционной сексуальной ориентации.

У меня просто нет опыта общения. Хотя шуток на эту тему в мужских командах, как вы понимаете, предостаточно — как и в любом мужском коллективе.

— И в Голландии в том числе?

— Конечно. Понятно, что никто не будет шутить на камеру в таком контексте, но внутри команды это воспринималось нормально, – сказал Слуцкий.

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