Леонид Слуцкий: «Если Россия будет законопослушным государством, станем лучшей страной в мире»

Главный тренер Леонид Слуцкий сравнил менталитеты россиян и европейцев.

— Какой главный вывод вы сделали, пожив и поработав в Европе?

— Что если мы будем законопослушным государством, то будем лучшим государством в мире.

Я знаю, что сейчас очень многие, особенно молодежь, мечтают уехать жить за рубеж. Я видел эти огромные цифры у вас на сайте и много думал на эту тему.

О себе могу сказать, что просто не смог бы. Когда я там жил, то скучал по родной речи, по многим вещам. При том, что у них действительно очень высокий уровень жизни, многому можно позавидовать и поучиться, я лично [уехать] жить за границу не смог бы.

— А по каким вещам вы будете скучать теперь — из тех, что были там и которых нет в России?

— Я буду, безусловно, скучать по футболу. По расстояниям — когда все в десяти минутах и у тебя есть возможность все четко спланировать.

Может быть, буду скучать по природе — в той же Голландии красивейшие озера. По велосипеду, на котором я мог кататься с утра до ночи.

Есть вещи, по которым я действительно буду скучать, но глобально — даже прожив три года и глубоко интегрировавшись в среду, выучив язык — все равно в моем возрасте крайне сложно до конца понять и принять то, что происходит в другом обществе.

Могу сказать, что общий уровень [доброжелательности] у людей достаточно хороший. Просто мы боимся показывать свои эмоции.

Многие [у нас] говорят, что [в Европе] эта коммуникация [между людьми] неискренняя… Мы, конечно, более искренние, но почему-то стесняемся своих чувств и эмоций. Мы «человек в футляре» — не можем расстегнуть свои пуговицы.

Если мы их расстегнем, за ними обнаружатся очень приятные, приветливые, позитивные люди. Ведь даже те, кто приезжал к нам на чемпионат мира, отмечали, насколько мы дружелюбны. Мы решили: «К нам едут гости — мы должны себя показать!»

Мне бы хотелось, чтобы мы не только гостям себя показывали. Даже если ты 15 раз за день неискренне улыбнешься, умение, как это бывает в футболе, перерастет в навык, – сказал Слуцкий.

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